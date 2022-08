Dia da Família na Escola Arlindo Druszcz foi um sucesso

A Escola Municipal Professor Arlindo Milton Druszcz, no bairro Capela Velha, abriu suas portas no sábado, 6 de agosto, para uma atividade super especial: o Dia da Família na Escola. Esta foi a primeira edição desse projeto e os resultados, segundo a direção da instituição, foram surpreendentes. “No sábado frio, nossa comunidade ficou com o coração quentinho com a realização desse evento. Tivemos um dia cheio de atividades, com formação, diversão e interação entre os estudantes, as famílias e a escola”, comentou a diretora Simone.

Todos foram recebidos com um delicioso lanche e em seguida participaram de uma formação com a equipe da Guarda Municipal. A GM Edna Schame deu palestra onde falou sobre a importância da presença das famílias na Escola e na vida das crianças.

Na sequência foi realizado um sorteio com diversos prêmios e as famílias foram divididas em três oficinas. Na oficina de arte, participaram de atividades de pintura e visitaram a exposição das atividades realizadas durante as aulas pelos estudantes. Na oficina de movimento, participaram da amarelinha africana, atividades com músicas e se divertiram muito. No Clube de Ciências, tiveram a oportunidade de fazer bolhas de sabão gigantes, fazer fotos e filmagens dentro da bolha de sabão.

“Foi um dia muito produtivo e foi possível ver a alegria estampada no rosto de cada estudante, de cada pai e de cada mãe e só temos que agradecer a presença de todos”, disse a diretora.

Fotos – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo