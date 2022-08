Data promove conscientização sobre fase que é essencial para o aprendizado da criança

O dia 24 de agosto foi escolhido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) para marcar o Dia da Infância. Com o retorno às aulas presenciais desde o ano passado, fica ainda mais claro a importância da socialização e da interação para o desenvolvimento das crianças, especialmente nos primeiros anos de vida.

A data busca conscientizar sobre a importância da infância, afinal, o que as crianças aprendem faz a diferença para o restante de suas vidas. Por isso, desde atividades simples como o brincar e interagir com a família e a escola oferece situações tão importantes na vida dos pequenos. Na opinião da coordenadora da Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Ana Paula dos Santos Silva, a escola tem um papel muito relevante na vida da criança e de sua família. “O ambiente escolar traz um mundo de aprendizados orientados para o desenvolvimento e cidadania das crianças, que em conjunto com a família, é a base para uma boa formação. As interações e os laços formados na primeira infância são essenciais para o crescimento de um adulto que terá habilidades para atuar em um mundo em constante transformação”, analisa.

Confira dicas para

ajudar no desenvolvimento

do seu filho:

A interação fortalece

Quanto mais convívio familiar e entre as crianças, melhor será o processo de desenvolvimento e socialização. Conviver com diversos núcleos e idades promove e inclui diversidade no amadurecimento da criança.

Conteúdos adequados

Esteja atento a quais conteúdos seu filho consome quando está em frente às telas. Certifique-se de que são adequados para sua idade e, sempre que puder, assista junto para que vocês possam conversar sobre.

Brincadeiras livres

Estimule que a criança se interesse por atividades diversificadas. Estabeleça um limite de horas para o uso de equipamentos eletrônicos e sugira brincadeiras, jogos e atividades manuais que possam realizar juntos.

Natureza e ar livre

O contato com a natureza é fundamental para o crescimento da criança. Por isso, interagir com o ar, o solo, as plantas, nos mais diversos espaços, pode proporcionar um desenvolvimento saudável, regado de boas experiências e muita aprendizagem, inclusive de respeito e preservação ao meio ambiente.

Nada de crescer

antes da hora

Tenha cuidado para não sobrecarregar a criança com assuntos ou tarefas complexas demais para sua idade e fase de desenvolvimento. Ao incluí-la nas atividades em casa, permita que seu(sua) filho(a) ajude com pequenas tarefas e evite conversar com ele sobre “assuntos de adulto”, que podem deixá-lo ansioso ou fazê-lo sentir um senso de responsabilidade que ainda não precisa.