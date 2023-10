Dia de Finados será chuvoso e temperaturas não passam de 21°C

De acordo com a previsão do SIMEPAR, a chuva vai continuar e as temperaturas amenas também, ficando em torno de 21°C. Nessa terça-feira, 31 de outubro, pós-feriado da padroeira, é comemorado o Dia das Bruxas, ou Halloween, como é muito conhecido. Com a probabilidade de ocorrência de chuva de 95%, a precipitação será de 34.7 mm, com rajadas de ventos chegando a 34 km/h. A mínima fica em 16°C e a máxima em 20°C.

Na quarta-feira, 1° de novembro, o tempo não terá grandes mudanças, o céu continuará nublado e com pancadas de chuva, onde a probabilidade de ocorrência será de 77% e a precipitação acumulada vai para 2.1 mm. A mínima será de 15°C e a máxima permanece em 20°C, com os ventos não passando de 35 km/h.

Na quinta-feira, 02 de novembro, teremos outro feriado, o Dia de Finados. E infelizmente a chuva permanecerá, com a probabilidade de ocorrência de 95% e a precipitação acumulada de 8.2 mm. Com a mínima ainda em 15°C, a máxima vai para 21° e os ventos para 37 km/h.

Lembrando que os cemitérios ficarão abertos nos dias 01 e 02/11, o horário de visitação no primeiro dia será das 8h às 17h, e o horário do segundo dia será estendido, das 7h30 às 18h. A Feira de Finados irá acontecer nos dois dias, ao longo dos horários de visitas.