Dia Mundial dos Desbravadores é comemorado em Araucária

Os clubes de Desbravadores de Araucária, Novo Amanhã e Órion, prepararam programações especiais, alusivas ao Dia Mundial dos Desbravadores, comemorado em 18 de setembro. O Clube Órion relembrou a data com programações durante todo o dia. Pela manhã, os jovens participaram de um culto na Igreja Adventista do Sétimo Dia do Dalla Torre, que recebeu uma ornamentação para a ocasião. “Eles comandaram toda a cerimônia, desde a escola sabatina até o culto divino, a pregação e as mensagens musicais. Depois encerramos com cerimônia de investidura dos novos desbravadores que estão chegando no clube”, explicou um dos responsáveis pelo Clube.



No período da tarde, o Órion visitou um clube de desbravadores da CIC (Curitiba) e acompanhou uma cerimônia de batismo e investidura de novos membros. E à noite, todos os membros se reuniram para um campeonato de vôlei e futsal, no Colégio Adventista de Araucária.



Já o Clube Novo Amanhã optou em fazer uma cerimônia especial no próximo domingo (25), no entanto, já vinha trabalhando o tema com seus membros durante o ano todo. “Foram propostas diversas atividades no decorrer do ano e no dia 25 faremos o reconhecimento de tudo que os jovens desenvolveram, com entrega de atividades, provas e trabalhos. No ano também realizamos um acampamento, que contou com gincanas, aulas de nutrição e várias outras atividades. Com isso, os desbravadores ganharam conhecimento, importante para o crescimento e desenvolvimento de todos”, disse um dos responsáveis pelo Clube.



Sobre os Desbravadores



Meninos e meninas com idades entre 10 e 15 anos, de diferentes classes sociais, cor, religião, reúnem-se, em geral uma vez por semana, para aprender a desenvolver talentos, habilidades, percepções e o gosto pela natureza.



Vibram com atividades ao ar livre, gostam de acampamentos, caminhadas, escaladas, explorações nas matas e cavernas. Sabem cozinhar ao ar livre, fazendo fogo sem fósforo. Demonstram habilidade com a disciplina através de ordem unida e têm a criatividade despertada pelas artes manuais. Combatem, também, o uso do fumo, álcool e drogas.



Trabalham em equipe, procurando sempre serem úteis à comunidade. Prestam, também, socorro em calamidades e participam ativamente de campanhas comunitárias para ajudar pessoas carentes. Em tudo o que fazem procuram desenvolver amor a Deus e à Pátria e, além disso, fazem muitos amigos!