Dinossauros vão “invadir” o Parque Cachoeira entre os dias 18 a 31 de março

O Parque Cachoeira vai receber uma atração imperdível entre os dias 18 a 31 de março: a exposição Parque dos Dinossauros, que estará de volta à cidade, trazendo 50 esculturas gigantes. A exposição ficará aberta diariamente, das 5h às 23h, e poderá ser visitada por toda a comunidade araucariense. As peças estarão distribuídas na parte superior do parque, na entrada da Rua Santa Catarina (próximo ao Corpo de Bombeiros). O caminho fornece acessibilidade para pessoas cadeirantes.

O autor das esculturas é o artista Jonas Lima Correa Neto, que já expôs o seu belíssimo trabalho na cidade em 2022. Este ano ele traz duas esculturas inéditas, o Carnotauro e o Estiracossauro. A imponência dos dinossauros chama a atenção do público, pois alguns deles chegam a 10 metros de altura, outros são menores e atingem 1, 2 ou 5m. Além dos animais, também há ovos gigantes, produzidos em argila, de modo totalmente artesanal. As esculturas são revestidas em fibra e resina, o que as torna mais resistentes e permite que o público seja criativo nas fotos.

As esculturas jurássicas contam também com pintura realista e texturas, algumas delas, inclusive, são montadas na água, perto da passarela, como exemplares das espécies Elasmossauro e Plesiossauro.

As turmas dos quintos anos das escolas municipais participarão de visitas guiadas ao Parque dos Dinossauros, acompanhadas por profissionais do Departamento de Educação Ambiental, da Secretaria de Meio Ambiente. Estes profissionais farão uma conversa com as crianças, abordando temas relacionados a extinção dos animais, mudanças climáticas e demais conceitos de meio ambiente.

