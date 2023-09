Disputa pela presidência da associação de moradores da Favorita foi acirrada

Uma disputa acirrada marcou a eleição na associação de moradores da Favorita, realizada no domingo (10/09).

Duas chapas disputaram a diretoria e a vencedora foi a encabeçada por Maria da Conceição Santos Fiuza, que fez 209 votos contra 141 da outra candidata, no total, 355 pessoas participaram da votação, registrando ainda 5 votos nulos.

Além de Maria da Conceição, a chapa vencedora tem os seguintes membros: vice Thais Cristine Martins Dias, primeira secretária Rosely de Souza Lima, segunda secretária Elaine Cristina de Souza, primeira tesoureira Ana Carolina Martins Dias, segunda tesoureira Vitória Caroline de Souza. No Conselho Fiscal: presidente Wendel da Silva Mota e membros Fábio N. Cavalcante, Renata Santos da Silva, Paulo Veloso Neto e Fernando Martins Damasceno.

Apresentações de Chapas

Segundo a União das Associações de Moradores de Araucária – Unamar, entidade que coordena as eleições nas associações de moradores e demais entidades filiadas, em setembro serão realizadas mais 11 apresentações de chapas.

No dia 16 será a vez das comunidades Lagoa Azul e Estação, dia 20 no Costeira e Gralha Azul, dia 22 no São Sebastião e Santa Clara, dia 27 no Jardim Olímpico, dia 28 no Jardim Condor e Agiba, dia 30 na Portelinha e Rio Negro.

Edição n.º 1380