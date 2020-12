Doações para o Natal Solidário estão bem abaixo do esperado

Compartilhe esta notícia

As doações ainda não são suficientes para atender o número de famílias cadastradas que precisam de ajuda. Foto: divulgação

Sem a possibilidade de montar o presépio e receber a visitação do público, as arrecadações do projeto Natal Solidário do Costeira estão bem abaixo do esperado, Marcelo Murin, idealizador do projeto, disse que sempre nesta época do ano era possível perceber o recorde de arrecadações com relação a anos anteriores. “Infelizmente por conta da pandemia da Covid-19 e da não realização do presépio, as doações tiveram uma queda de aproximadamente 50%. O problema é que também por conta da pandemia, o número de famílias necessitadas aumentou nessa mesma proporção. Mas estamos esperançosos porque ainda temos uns dias até o Natal e vamos torcer para que as pessoas doem”, comentou.

Contribua com a campanha Natal Solidário e doe brinquedos e alimentos. As doações poderão ser entregues na Paróquia Senhor Bom Jesus, que fica na rua Bernardino Lemos, 20, bairro Costeira, ou na sede do presépio, que também fica na rua Bernardino Lemos, 272, ou ainda na Panificadora” Di Família”.

Tradição

O presépio gigante do projeto Natal Solidário do Costeira vem sendo realizado há 22 anos, sempre atraindo multidões e cumprindo seu papel social de ajudar centenas de famílias carentes, com as doações que são arrecadadas durante a visitação. Este ano, por conta da crise pandêmica, o presépio não pode ser montado, para evitar aglomerações de pessoas. A missa campal também foi suspensa, seguindo a mesma linha de precaução.

“Devemos priorizar a vida, acima de tudo. Deus sabe de todas as coisas e com certeza está preparando um ano novo melhor para todos”, completou Marcelo.

Publicado na edição 1243 – 16/12/2020