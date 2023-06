Dois foragidos foram presos em duas situações diferentes na madrugada de segunda-feira (05)

A Guarda Municipal de Araucária, por meio da ROMU, atendeu uma denúncia de briga por volta de 02h10, na Rua Roque Saad, no bairro Fazenda Velha. Na abordagem dos suspeitos, a equipe descobriu que um dos sujeitos tinha um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de tráfico de drogas.

O homem recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Cadeia Pública de Araucária. Os outros envolvidos foram orientados e liberados.

Paralelamente, por volta do mesmo horário da primeira ocorrência, uma equipe da GM estava patrulhando pela Rua Presidente Costa e Silva, no bairro Campina da Barra, quando avistou um veículo rodando com os faróis apagados.

O carro VW Mobi foi abordado e na checagem da identidade do condutor, foi descoberto um mandado de prisão em seu desfavor. O homem foi imediatamente encaminhado à Cadeia Pública de Araucária.

Foto: Divulgação.