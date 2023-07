Dois foragidos foram presos no bairro Thomaz Coelho

Na última sexta-feira (30), por volta de 8h40, uma equipe de motos da Guarda Municipal estava realizando a vigilância da Escola Aleixo Grebos, localizada na Rua Francisco Knopik, no bairro Thomaz Coelho, quando visualizou um veículo Renault Kangoo próximo à instituição de ensino.

Foi realizada a abordagem, e na checagem da identidade dos dois homens que estavam no interior do carro, se descobriu que ambos possuíam mandados de prisão. A dupla recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Cadeia Pública de Araucária para as medidas cabíveis.