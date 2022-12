Dois homens são presos pela GMA por dirigirem alcoolizados

Na madrugada do domingo (11/12), moradores da rua João Pianovski, no bairro Costeira, fizeram contato com a Guarda Municipal, referente a um motorista que estava dirigindo em zigue zague pelas ruas e buzinando. Durante a abordagem, os agentes notaram sinais de embriaguez e realizaram o teste de bafômetro no condutor, que confirmou a suspeita.







Além da embriaguez, o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão e foi levado a presença da autoridade. Também na manhã de domingo, o condutor de um veículo GM Celta foi preso pela GMA após causar pânico na Rua Nossa Senhora dos Remédios e redondezas.

Por volta das 10h15, os agentes do pelotão de motos que estavam na Praça da Bíblia, avistaram o veículo, que dirigia perigosamente, realizando “cavalo de pau” na rotatória do Complexo Social Urbano. O condutor realizou a manobra por mais duas vezes e depois seguiu pela Nossa Senhora dos Remédios, A equipe do pelotão saiu no encalço do veículo com o alerta das sirenes ligadas, até conseguirem a abordagem. O condutor demorou a sair do carro e quando desceu, estava com uma lata de cerveja na mão.

Ele apresentava sinais visíveis de embriaguez e na busca veicular foram encontradas buchas de cocaína e uma pedra de crack. Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para providências. Na delegacia, foi oferecido o teste do bafômetro, mas ele se recusou a fazer. Bastante alterado, ele xingou e tentou agredir o policial de plantão.

Foto de: Carlos Poly.