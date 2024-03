Dois homens vão em cana no Jardim Alvorada por envolvimento com tráfico de drogas

Mais dois envolvidos com o tráfico de drogas em Araucária foram presos pela Polícia Militar no dia 9 de março, na rua João Halinski, no Jardim Alvorada. A equipe da 2ª Cia patrulhava pela via quando foi abordada por um indivíduo, que suava muito e aparentava estar embriagado. Com fala confusa, ele disse aos policiais que estaria havendo uma briga com faca em uma rua próxima, porém preferiu não se identificar por medo de represálias.

A equipe se dirigiu até o endereço indicado pelo homem e ao chegar no local, se deparou com uma casa, onde o portão estava aberto e havia bastante sangue no chão. Acreditando existir de fato uma vítima esfaqueada, a PM entrou no terreno, encontrando mais sangue espalhado pelo chão. O terreno tinha duas casas, e em uma delas havia mais sangue no portão de entrada, indicando que a pessoa ferida possivelmente estaria lá.

Ao entrar na residência, a equipe sentiu forte odor de maconha e se deparou com dois indivíduos fazendo uso da droga. Eles receberam voz de abordagem e diante do flagrante, foi feita a busca pessoal nos dois suspeitos. Um deles confessou à equipe que tinha droga escondida no bolso do seu calção. Em revista a este suspeito, os policiais ainda encontraram duas embalagens de cocaína e duas de crack, e dentro destas havia 50 embalagens menores de porções prontas para a venda.

A equipe também localizou embalagens de maconha em cima de uma cama, e durante uma busca mais minuciosa na casa, encontrou uma quantidade de dinheiro e mais drogas, um pouco em uma mochila, outro tanto em um bolso de casaco. Um dos abordados apresentava um corte no braço esquerdo, transparecendo que havia sido atingido por uma faca. O siate foi acionado para prestar atendimento ao ferido.

Segundo a Polícia Militar, ao todo foram apreendidos R$ 5.080,85 em dinheiro, 210 gramas de maconha (sendo 84 porções já com a seda para preparação e 20 porções sem seda), 44 gramas de cocaína (139 porções embaladas) e 34 gramas de crack (260 porções embaladas). Também foram apreendidos uma balança de precisão, cerca de cem embalagens plásticas semelhantes às usadas na maconha, pequena quantia de elásticos para dinheiro, um dechavador, alguns cigarros de maconha prontos que estavam sendo consumidos, uma faca e dois celulares.

Ainda de acordo com a PM, um dos indivíduos abordados tentou subornar a equipe para se safar do crime. Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia De Polícia De Araucária para os procedimentos necessários.