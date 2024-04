Domingo, 28 de abril, tem Pedal Rural de Outono em Araucária

Quem ainda não tem nenhum programa para o próximo domingo (28/04), poderá unir o útil ao agradável participando do Pedal Rural de Outono, organizado pela Prefeitura de Araucária. Além de participar de uma atividade física, os participantes poderão curtir as belas paisagens da área rural da cidade. O pedal será aberto ao público em geral, com saída às 07 horas, no campo de futebol do CSU.

O trajeto será de 37km, com nível de dificuldade médio, para que todo mundo consiga acompanhar. A organização orienta que as pessoas utilizem equipamento de segurança. O pedal também será acompanhado pela Guarda Municipal e Departamento de Trânsito para maior segurança dos cliclistas e contará com ponto de apoio distribuindo água e frutas.