Domingo tem Encontro de Brechós Garagem das Divas no Parque Cachoeira

No domingo (23/10) acontece o 1º Encontro de Brechós Garagem das Divas, promovido pela Alternativa Moda Sustentável. O evento será no Parque Cachoeira, com a participação de 10 brechós, que vão expor peças de moda masculinas, femininas e também moda infantil, a partir de R$ 5,00. As empreendedoras e organizadoras do evento, Sara Cristina Fontes e Andreia Oliveira, estiveram nesta segunda-feira (17) na Secretaria de Meio Ambiente, conversando com o secretário Vitor Cantador, para viabilizar o uso do espaço.



Segundo elas, uma das propostas do evento é aumentar a valorização do setor de brechó em Araucária, levar ao grande público o acesso a roupas de excelente qualidade, seminovas e novas, trabalhar a autoestima feminina e mostrar a força do empreendedorismo feminino. “Nossa intenção é futuramente agregar novas empreendedoras”, disse Andreia.



O Encontro de Brechós Garagem das Divas começa às 9h e vai até as 18h, no Parque Cachoeira, em Araucária. Mais informações podem ser obtidas pelo whats (41) 99560-4959, em horário comercial.