Domingo tem Pedal Rosa em alusão ao mês de prevenção ao câncer

A Prefeitura de Araucária, através da Secretaria de Esporte e Lazer, vai promover no próximo domingo (23/10) o Pedal Rural Rosa, em alusão ao Outubro Rosa, mês voltado à prevenção e conscientização sobre o câncer de mama e de colo de útero. A pedalada terá concentração às 7h30, no Parque Cachoeira, com saída prevista para às 8h.



Haverá ponto de apoio para entrega de água, frutas e durante o trajeto os ciclistas serão acompanhados pelas equipes do Trânsito. A SMEL pede a doação de um quilo de alimento Para quem for participar. As doações serão encaminhadas para a ONG EVA, entidade que atende mulheres em tratamento oncológico e suas famílias. Mais informações sobre o Pedal Rosa pelo fone (41) 3614-7900.