Dona de ferro-velho compra poste roubado de cemitério e é presa por receptação

Um ladrão teve a cara de pau de roubar um poste de iluminação do Cemitério Jardim Independência, no bairro Boqueirão, e depois vendê-lo em um ferro-velho. Na tarde desta terça-feira (22/11), o administrador do cemitério deu pela falta do poste e chamou a Guarda Municipal. Em patrulhamento pela região, a equipe localizou o equipamento em um ferro-velho próximo e a dona disse que havia comprado pelo valor de R515,00.

A proprietária do estabelecimento foi detida pelo crime de receptação e levada para a Delegacia de Polícia, para as medidas cabíveis.

Furtos de cabos

Também na terça-feira, em outra situação, a GMA recebeu a informações de que um sujeito estava furtando cabos de telefonia na avenida Centenário, próximo ao Memorial Polonês. Uma equipe se deslocou até o endereço e flagrou o ladrão com uma grande quantidade de cabos já cortados e enrolados, prontos para serem transportados. Ele foi abordado, preso e levado para a DP, para os procedimentos necessários.