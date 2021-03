Dono de boate no Fazenda Velha é encontrado morto dentro do seu estabelecimento

Compartilhe esta notícia:

Foto: Marco Charneski

O empresário Edri Brum Ramirez, 41 anos, proprietário da boate Drinks, foi encontrado morto no final da tarde desta quinta-feira, 11 de março, dentro do seu estabelecimento, na rua Bonifácio Kauit, esquina com a Dr Vital Brasil, no bairro Fazenda Velha. Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, uma funcionária relatou que ao chegar no local, encontrou o portão fechado e resolveu pular o muro. Foi quando se deparou com o corpo do seu chefe, caído no chão. Ela imediatamente acionou o socorro.

No interior da boate havia muito sangue, segundo relataram testemunhas. Ramirez apresentava várias lesões pelo corpo, e o perito da Criminalística constatou que a vítima também havia levado um tiro no tórax. Ainda de acordo com o registro da ocorrência, um aparelho celular e um aparelho DVR do sistema de monitoramento foram roubados do local.

O corpo do dono da boate Drinks foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Curitiba. O crime passa a ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Araucária.