Dono de cadelinha Shih-tzu roubada pede que quem a pegou, devolva

A cadelinha Peppa foi roubada de dentro da sua casa, no bairro Estação, no último final de semana e seu dono pede, encarecidamente, que a pessoa que a pegou, devolva. Peppa é da raça Shih-tzu, sua cor é branca com caramelo e seu porte é pequeno.

“Estou sentindo muita falta da Peppa, ela não é uma simples cachorrinha, já é parte da família. Peço por favor que quem a pegou, me devolva, ou se alguém souber de alguma notícia que possa me levar até ela, eu ficarei imensamente grato”, diz o tutor Gustavo.

Se você viu a Peppa, ou mesmo se foi você quem a pegou, acabou se arrependendo e quer devolvê-la, entre em contato pelo telefone (41) 99592-3599.