Droga Primer do CSU inova com sala de vacinas e testes rápidos

Sala de vacinas traz um novo conceito em cuidados com a saúde na Droga Primer Araucária. Foto: Marco Charneski

O compromisso em cuidar da saúde dos clientes sempre foi a principal missão da rede de farmácias Droga Primer, do grupo Texlusk e Fixa, empresa genuinamente araucariense, que está no mercado a mais de 10 anos. Com seis lojas em Araucária e duas em Curitiba, a rede está sempre atenta às necessidades da população, principalmente em tempos de pandemia, onde há uma demanda crescente por serviços de saúde. E foi pensando no bem estar dos seus clientes que implantou na unidade do CSU, a Clinic Service. “É uma clínica dentro da farmácia, onde as pessoas encontram todos os tipos de vacinas que estão no calendário de vacinação, além de exames, com resultados em até 30 minutos”, explica o coordenador de serviços farmacêuticos, Robson Garcia.

A rede Droga Primer possui um portfólio de vacinas que proporciona imunização para todas as faixas etárias. A sala de vacinação foi projetada para oferecer o mais alto padrão de qualidade, garantindo conforto e bem-estar ao cliente, e a aplicação das vacinas é feita por profissionais habilitados. “Temos na nossa unidade do CSU, as principais vacinas existentes no mercado (com exceção da vacina contra a Covid 19) que protegem a população contra uma série de doenças que podem ser evitadas com o recurso da imunização”, afirma Robson.

Robson Garcia, coordenador dos serviços farmacêuticos da rede Droga Primer. Foto: Marco Charneski

Outra novidade é a vacinação extramuro, que tem como objetivo alcançar um grupo de usuários, funcionários de uma empresa, por exemplo, que não têm disponibilidade de se dirigir até a unidade do CSU para receber uma vacina. “Nós levamos nossa equipe até a empresa, é só fazer o agendamento prévio, através do nosso e-mail vacinasextramuro@drogaprimer.com.br. Estamos muito felizes em poder ofertar esse serviço diferenciado, que foi pensado para atender clientes de Araucária e de toda a região”, explicou.

A Clinic Service atende diariamente, inclusive aos domingos, no horário das 8 às 19 horas. “Os problemas de saúde não escolhem hora pra acontecer, por isso, quando o cliente se deparar com essa situação de aperto, estaremos abertos para atendê-lo”, observa o coordenador de serviços farmacêuticos. A rede também trabalha com uma linha completa de medicamentos e perfumaria.

Serviço

As unidades da Droga Primer em Araucária ficam nos seguintes endereços: Rua Luiz Armando Ohpis – 319, bairro Fazenda Velha/CSU (atendimento 24 horas); Avenida Victor do Amaral – 693, Centro; Avenida Archelau de Almeida Torres – 1888, bairro Iguaçu; Rua Manoel Ribas – 3394 (perto da UPA); e Rua Gralha Azul – 2210, bairro Capela Velha.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1262 – 20/05/2021