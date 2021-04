Duas pessoas perdem a vida em trágico acidente na Rodovia do Xisto na noite de segunda-feira, 19

Foto: Marco Charneski

Dois homens perderam a vida em um trágico acidente ocorrido por volta das 20 horas desta segunda-feira, 19 de abril, na Rodovia do Xisto, próximo à entrada do Sítio do Alemão. Uma terceira pessoa também ficou ferida, mas foi atendida pelo Siate e conduzida a um hospital da capital. Ainda não se sabe as causas da colisão, mas segundo as primeiras informações repassadas pela Guarda Municipal, que também atende a ocorrência, o acidente envolveu dois veículos, uma Chevrolet S10 e um GM Corsa, e ainda uma moto Twister.

Conforme relatos, a S10 viria sentido Contenda/Araucária e o Corsa viria em sentido contrário, porém não há informações de como o motociclista, que foi uma das vítimas fatais, se envolveu no acidente. A outra vítima fatal foi o condutor do Corsa. Corpo de Bombeiros e técnicos da concessionária de pedágio atendem o acidente na rodovia, e ainda aguardam a chegada do IML, para o recolhimento dos corpos. O trânsito permanece complicado na rodovia.

Confira as fotos do acidente