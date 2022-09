Dupla rouba em Contenda, foge para Araucária, mas acaba sendo presa pela GMA

Dois bandidos que haviam roubado um comércio em Contenda na tarde desta segunda-feira (26/09) e depois fugiram rumo à Araucária, foram detidos pela Guarda Municipal poucas horas depois. Policiais civis, militares e rodoviários federais fizeram um cerco para tentar capturar os fugitivos, sendo que um deles é foragido de um presídio em Santa Catarina e possui dois mandados de prisão em seu desfavor.

Os dois roubaram um veículo Fiat Strada de cor branca, depois fugiram pela Rodovia do Xisto, sentido Araucária. Forças de segurança dos dois municípios foram avisadas. A GMA então seguiu pela rodovia, sentido Contenda, e avistou o veículo roubado. Quando os marginais perceberam a presença da viatura, acessaram uma estrada de terra. As viaturas foram no encalço e iniciaram um acompanhamento tático, até que os marginais perderam o controle do veículo e capotaram. A dupla ainda realizou disparos de arma de fogo contra as equipes e depois se embrenhou no mato.



Os policiais e guardas municipais cercaram o local e permaneceram por lá até o final da tarde, porém não conseguiram pegar os dois indivíduos. No início da noite, equipes da GMA que permaneceram na região, conseguiram localizar os marginais, que estavam escondidos próximo a um barracão onde é feita lavagem de batatas. Os dois foram abordados e detidos. Eles estavam feridos por conta do acidente e foram levados à UPA de Araucária para atendimento médico e, posteriormente, encaminhados para a Delegacia de Araucária para as medidas necessárias.