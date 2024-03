Dupla Tokarski e Mamcarz vai estrear na temporada de Rally’s 2024

A temporada 2024 dos Rally’s tem tudo para começar pegando fogo! No próximo final de semana, dias 1º e 2 de março, começa o Campeonato Paranaense de Rally de Velocidade, com a volta, após 20 anos, do tradicional Rally das Praias. A etapa será realizada nas estradas rurais do município de Guaratuba.

Dentre as duplas já inscritas para participar da competição, está a do piloto araucariense Marcos Tokarski, que terá ao seu lado o navegador estreante, também araucariense, Marcelo Mamcarz. A dupla irá disputar a prova na categoria Rally 4 (carros com preparação de motor e tração dianteira), a bordo de um Peugeot 207, e promete ir em busca da vitória.

“Será um rally com trechos de alta velocidade e esta será a primeira prova nossa como dupla. Mesmo assim, nosso objetivo é brigar pela vitória e trazer o troféu de campeões para Araucária”, disse Tokarski.

Temporada vai começar e os araucarienses esperam estrear com vitória

A equipe araucariense conta com o patrocínio da Yokohama, Pixel Visual, Motorocker e STP do Brasil.

