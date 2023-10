É, campeão!!! Contenda Futebol Clube faturou o troféu da Primeirona Municipal 2023

O Contenda Futebol Clube é o campeão do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Primeira Divisão – Primeirona 2023, disputado na tarde deste domingo (22/10), com transmissão ao vivo pelo Jornal O Popular. Após um jogo pegado, onde os dois times deram um show de bola em campo, o Contenda venceu o Grêmio Esportivo Araucariense por 1X0.

Aos 37 minutos do primeiro tempo o Grêmio sofreu um pênalti, mas na cobrança o jogador Anão não conseguiu converter. O primeiro tempo terminou empatado em 0X0, porém aos 34 minutos do segundo tempo, o jogador Vagner, no primeiro lance de perigo do Contenda no jogo, marcou o gol da vitória.

Foto: Marco Charneski.

Pelo segundo ano consecutivo o Contenda participou da Primeirona, o time entrou como convidado na competição que reuniu em seu início seis times na primeira fase. Todos as equipes jogaram entre si com os quatro primeiros se classificando e o Contenda ficou na quarta colocação. “Fazia 20 anos que não participávamos de um campeonato da Liga de Araucária. Este é o nosso terceiro título, já fomos campeões em 1983, 1984 e agora em 2023”, disse o técnico Jair Dissenha.

Com a conquista do título da Primeira Divisão Municipal, o Contenda garantiu vaga para a Taça Paraná. “Graças a Deus conquistamos esse título e estamos muito felizes com mais essa conquista, agora é só pensar em reformular o time e nos preparar para a Taça Paraná”, completou.

Fotos: Marco Charneski.

Abatido com a derrota, o jogador Paulista, um dos destaques do Grêmio na partida, falou que o time perdeu de cabeça erguida. “Vencemos o Contenda na primeira fase da competição por 3X2, mas infelizmente hoje não deu pra nós. Sabíamos que seria um jogo bastante difícil, no entanto, deixamos o nosso melhor em campo e todos da equipe estão de parabéns”, declarou.

Transmissão

Esta foi a primeira vez na história do futebol araucariense que uma final de campeonato teve transmissão ao vivo. A transmissão da final da Primeirona foi promovida pelo Jornal O Popular e pela Liga Desportiva de Araucária (LDA), com o apoio de diversos parceiros, entre eles a Take 11, que foi responsável pela captação das imagens e organização técnica da transmissão, fazendo com que centenas de lares araucarienses pudessem acompanhar o jogo. A narração da grande final ficou por conta de Barbosa Filho, com os comentários de Daniel Kochmann.

Final do Juvenil

No sábado (21/10) a Primeirona Municipal também conheceu o campeão na categoria Juvenil. O Chantilli levantou a taça após golear a equipe do Gapar por 4X0.