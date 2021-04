Ebook sobre aprendizagem e inclusão escolar de alunos especiais está disponível para download

O ebook da pedagoga e neuropsicóloga Monaliza Haddad tem patrocínio da empresa Via Dupla. Foto: divulgação

Como ocorre o processo de inclusão dos estudantes com necessidades especiais dentro de sala de aula? É essa a questão que norteia o ebook lançado no ano passado pela paranaense e pós-doutora em educação e direitos humanos, Monaliza Haddad. Intitulado “O Processo de Mediação da Aprendizagem na Inclusão”, o livro conta com a abordagem da autora sobre o tema e também com contribuições de pais e professores de crianças com NEE residentes no Brasil, México, França e Portugal.

Patrocinado pela Via Dupla Transportes Ferroviários e apoiado pela Fundação Abrinq, Complexo Pequeno Príncipe e Na Mão Certa, o projeto, segundo Monaliza, surgiu no início do isolamento social, em março de 2020, e rapidamente contou com o apoio e mobilização desses pais e professores. “Aceitamos prontamente apoiar esse material, pois cada vez mais temos que mostrar ao público a realidade das nossas crianças, o dia-a-dia delas e o esforço que elas e os pais passam diariamente para incluí-las”, conta Maria Manuel Parrinha, diretora da Associação Portuguesa da Síndrome do X-Frágil e colaboradora do livro.

No Brasil, de 2014 a 2018, o número de matrículas de estudantes com necessidades especiais cresceu 33,2%, segundo dados do último Censo Escolar, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Por lei, pelo Plano Nacional de Educação (PNE), o país deve incluir, preferencialmente em classes comuns, todos os estudantes com necessidades especiais de 4 a 17 anos na escola. Diante desta realidade, o ebook trabalha com os desafios cotidianos das famílias e dos discentes que atuam junto destes alunos. “É um material que tem sentimento, que tem palavras verdadeiras e cotidianas. Esse espaço é deles”, afirma Monaliza.

Segundo a escritora, a luta ainda é muito grande para conseguirmos a inclusão efetiva desses alunos nos mais variados meios. “Mas nessa caminhada – onde a gente vê muita luta e esforço – também vimos muitos momentos especiais e únicos que essas famílias passam com seus filhos. É de se emocionar, confesso”, conta Monaliza Haddad.

O Intitulado ebook “O Processo de Mediação da Aprendizagem na Inclusão”, que traz um material rico em conhecimento e relatos emocionantes, está disponível para download no site www.iadpr.com.br.

