Economia feita na Câmara vira redução na tarifa do busão

Parte considerável do dinheiro que está possibilitando a nona redução consecutiva no valor da tarifa do transporte coletivo em nossa cidade vem de recursos economizados pela direção da Câmara de Vereadores. O “PIX” creditando a antecipação dessa devolução aos cofres da Prefeitura foi feito pelo presidente do Poder Legislativo, Ben Hur Custódio de Oliveira nos últimos dias, sendo que nesta semana ele foi, digamos assim, levar o comprovante para o prefeito Hissam Hussein Dehaini.

Nessa conversa, Hissam agradeceu a Ben Hur pela parceria da Câmara, ressaltando que sem o apoio de sua base muitas das ações que a Prefeitura vem realizando em prol da comunidade não seriam possíveis. “É bom quando temos vereadores interessados em colaborar com a gestão. Hoje, boa parte dos que estão no Poder Legislativo tem esse compromisso com a cidade e isso graças ao trabalho do Ben Hur. Então, só tenho a agradecer pela parceria que está fazendo muito bem aos nossos moradores”, analisou Hissam.

Ben Hur, por sua vez, voltou a enfatizar a satisfação de pertencer à base de apoio de Hissam e ao modo dinâmico e direto com que ele conduz a cidade. “Como sempre digo, aprendo diariamente com o prefeito e é graças a esse aprendizado que temos conseguido fazer uma gestão enxuta na Câmara, o que faz com que economizemos recursos que agora estão sendo devolvidos ao Município para utilização, entre outras coisas, na redução no valor da passagem”, explicou.

Edição n.º 1388