Edilson Bueno: Roda gigante

Neste final de ano de 2023 teremos a terceira edição do Natal Iluminado da cidade de Araucária, rememorando o estrondoso sucesso do ano passado com o Parque dos Dinossauros, agora a atração estará por conta do Carrossel e da Roda Gigante, fazendo jus ao nosso trocadilho de ser felicidade viver agora numa Feliz Cidade, afinal reza o dito popular “quem esquece seu passado está condenado a repeti-lo”, e ano que vem teremos novas eleições.

Se hoje a cidade é outra, é porque a política mudou, contrapondo a vergonhosa prática cubarulhenta do passado, quando os escândalos administrativos nos levaram a escrever “Eleições em Cubarulhos”, satirizando os atores políticos de então. Cubarulhos era a soma da poluição de Cubatão com a bagunça urbana de Guarulhos refletido na política cubarulhenta de Legário Tampa, Mijo Machovicz, Lelé, Adivinho o Tímido e Engoleandro.

Já vai longe 2005, quando foi publicado a verdadeira saga do sofrimento de um povo refém de políticos canalhas, resquícios que alguns hipócritas e falsos moralistas ainda cultivam mentindo, iludindo, trapaceando, manipulando, “onde o sujo critica o mal lavado”.

Chico Buarque comparou política com seus altos e baixos como uma roda gigante na música “roda viva” como segue: “Tem dias que a gente se sente / Como quem partiu ou morreu / A gente estancou de repente / Ou foi o mundo então que cresceu / A gente quer ter voz ativa / No nosso destino mandar / Mas eis que chega a roda-viva / E carrega o destino pra lá / Roda mundo, roda-gigante / Rodamoinho, roda pião / O tempo rodou num instante / Nas voltas do meu coração”.

Edição n.º 1391