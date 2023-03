Edilson Bueno: Terceira Guerra Mundial

A segunda guerra mundial terminou com uma bomba do atacante americano sobre a meta japonesa aos 45 (1945) do segundo tempo, sagrando se campeão os E.U.A., tendo a Rússia como vice, na outra ponta da tabela Alemanha, Itália e Japão foram rebaixadas para outra divisão e nunca mais entraram em campo para participar de jogos oficiais deste verdadeiro campeonato mundial da carnificina humana.

Para manter o time americano treinando foram criadas guerrinhas amistosas com o único propósito de manter a indústria bélica americana em atividade e assim Vietnã, Camboja e mais recentemente países árabes foram escalados para pagar a conta.

Os jogos de guerra são verdadeiras lavanderias de negócios bilionários todo privado hoje em dia, tendo como cenário países periféricos como palco e as questões ideológicas do comunismo e do terrorismo como pano de fundo a alimentar a torcida.

A guerra contra o terrorismo foi inaugurada em solo americano nas torres gêmeas em 11 de setembro de 2001 para que os donos da casa pudessem ter o completo domínio sobre um combinado americano, mas como fugia muito ao padrão de jogo convencional, ela não convenceu a entrada do escrete americano completo, e assim desanimou sua fervorosa torcida esparramada mundo afora.

O time americano só joga bem com apoio da mídia e nunca enfrentou a Rússia no mano a mano como agora na Ucrânia, ou tem gente que ainda não sabe que OTAN, Ucrânia, Estados Unidos é tudo a mesma coisa?

Só espero que ninguém apele para bomba atômica como os americanos em 1945.