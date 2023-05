Editora O Popular do Paraná lança Cupom Tudo Araucária para fomentar o comércio local

O cupom Tudo Araucária é mais um produto lançado pela Editora O Popular do Paraná para fomentar o comércio local, criando benefícios para que os moradores de Araucária priorizem o consumo naqueles estabelecimentos gastronômicos instalados na cidade. Trata-se de um guia físico que reúne 100 vouchers de descontos para aqueles clientes que adquirirem o bloco, garante aos seus compradores descontos incríveis nos mais diversos restaurantes, lanchonetes, pizzarias e outros estabelecimentos gastronômicos da cidade.

Segundo a Editora, ao comprar o bloco, o cliente passa a ter em mãos uma verdadeira praça de alimentação, que permitirá – inclusive – que ele organize qual rolê vai participar naquela semana utilizando os cupons que lhe garantirá pagar mais barato por uma deliciosa pizza, comida japonesa, hambúrguer, aquele delicioso prato feito, entre outros.

A previsão é que o cupom Tudo Araucária seja lançado ao longo do mês de julho para que os compradores possam usufruir desses benefícios entre julho de 2023 a junho de 2024. Cada cupom dá direito a um desconto, sendo que será necessário destacá-lo do bloco e entregá-lo ao comércio parceiro no momento do pagamento da conta.

Adesão

Se você tem um comércio gastronômico e quer que sua empresa participe da primeira edição do cupom Tudo Araucária, só terá que pagar uma pequena taxa de adesão. Ao fazer isso, o comércio parceiro pode optar qual benefício vai oferecer a quem adquirir o bloco de descontos:

30% de desconto;

50% de desconto;

Compre um prato e ganhe outro igual de mesmo valor ou de valor inferior.

Mas é preciso estar ciente de que serão impressos 1.000 blocos com esses cupons de desconto, ou seja, o comércio necessariamente terá que oferecer até 1.000 descontos ao longo de 12 meses. O cupom Tudo Araucária trará a informação de que o voucher de desconto não vale para bebidas e de que não é cumulativo com outras promoções dos estabelecimentos parceiros.

A principal vantagem do cupom Tudo Araucária para os estabelecimentos parceiros é a fidelização do seu comércio para o cliente que adquirir o bloco de cupons. Isto porque cada bloco trará inicialmente apenas um voucher de cada comércio, isto é, ele garantirá um desconto para esse cliente e se a pessoa gostar da qualidade do atendimento e da refeição servida, com certeza retornará ao local em outros dias do ano, tendo que pagar pelo rolê sem os descontos.

Quando aderir ao cupom Tudo Araucária o comércio parceiro assinará contrato em que se compromete a garantir o desconto escolhido pelo prazo de 12 meses a todos os clientes que apresentarem o voucher. A impressão inicial do bloco de descontos está limitada a 1.000 unidades. Ao aderir ao cupom o comércio parceiro também passa a participar do plano de mídia do projeto, que consiste em matérias editoriais produzidas pelo O Popular do Paraná, bem como menções em anúncios publicados pelo O Popular e a inclusão da logo da empresa nas páginas do cupom Tudo Araucária nas redes sociais (Instagram e Facebook).

Pacote Premium

O comércio parceiro, se assim desejar, poderá turbinar sua participação no cupom Tudo Araucária, incluindo até dois vouchers extras no bloco.

