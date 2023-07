Editorial: Desserviço

Ao longo dos últimos dias vimos alguns personagens da política araucariense fazendo politicagem com um tema sério: os valores dispendidos pelo Município de Araucária na reforma e construção de dois conjuntos de banheiros públicos.

Um dos equipamentos públicos está sendo instalado no Parque Cachoeira, principal área de lazer da cidade, o outro é a reforma do antigo banheiro localizado na Praça Vicente Machado.

A abordagem dada pelos politiqueiros de plantão é leviana não pelo questionamento feito. Todo questionamento acerca de contratações de obras públicas é legítimo. A leviandade acontece quando esses sujeitos não procuram antes se informar corretamente do conhecido processo que envolve toda e qualquer contratação pública. Preferem o espetáculo pelo espetáculo. Priorizam a postagem em rede social em busca de cliques, de uma notoriedade que não possuem e de um falso ar de indignação que, convenhamos, sequer conseguem segurar no semblante.

Postagens como as feitas por esses personagens políticos (alguns com mandato, outros com o desejo voraz de um dia ter) não contribuem em nada para que tenhamos uma população mais participativa. Muito pelo contrário! Acabam servindo como aceleradores de desinformação.

Diante de situações como essa, o jornalismo profissional volta a ter que fazer uma de suas missões atuais: reestabelecer a verdade. Conversar com os entes envolvidos e mostrar como é feita toda e qualquer contratação de serviço público, bem como quem são os responsáveis pela elaboração de planilhas de custos dessas obras e coisas do gênero.

Embora o jornalismo profissional jamais vá se furtar de tal missão, é importante que saibamos separar pessoas públicas bem intencionadas, com dúvidas e preocupadas que os recursos do erário sejam bem investidos, daquelas que só querem tumultuar o meio de campo para alcançar os próprios interesses.

Pensemos todos nisso e boa leitura!

Edição n. 1372