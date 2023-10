Editorial: Dever cumprido!

Especialista em Araucária desde sua primeira edição, O Popular tem orgulho de – ao longo de 25 anos – sempre ter promovido ações com o objetivo de dar aos moradores locais o protagonismo que eles merecem.

E para dar a nossa gente esse protagonismo, não poupamos esforços e, dentro das possibilidades facultadas a um jornal local, estamos sempre aqui para “levantar a bola” de nossos cidadãos.

No último final de semana, por exemplo, conseguimos levar a cabo um projeto que há muito desejávamos, que era a transmissão ao vivo da final do campeonato de futebol amador da cidade. E como foi gratificante ver a final da Primeirona sendo acompanhada por milhares de celulares. Como foi entusiasmante ver um jogo de futebol local sendo eternizado pelas lentes e vozes de profissionais de primeira linha, com know how nesse tipo de projeto.

Obviamente, como sempre fazemos questão de destacar, um projeto como esse não pode ser bem sucedido sem parceiros. É por isso que agradecemos as empresas que acreditaram nessa ideia e toparam colaborar com O Popular para que o campeonato local ganhasse outro patamar.

O sucesso da transmissão já nos incentiva a continuar pensando em novas ativações para nossa comunidade. Especialistas como somos em Araucária, queremos usar essa expertise para também promover ações que gerem entretenimento para os araucarienses e assim continuaremos fazendo. Então, podem aguardar, porque em breve teremos novidades!

Mas, enquanto não aceleramos o novo projeto, reforçamos aqui o nosso compromisso com a cidade de Araucária. Reforçamos o nosso compromisso com a informação de qualidade, dada para gente de verdade. Ratificamos a nossa palavra de sempre estar à disposição das pessoas e negócios que precisam se comunicar, que precisam levar sua mensagem, sua causa, seu pedido de ajuda que seja, para o maior número de pessoas possível! Estamos e sempre estaremos aqui! À disposição!

Boa leitura!

Edição n.º 1386