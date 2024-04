Editorial: Eventos necessários

Apartir de amanhã, 5 de abril, até domingo, 7 de abril, O Popular promove dois eventos no Par que Cachoeira. A POPLAR e a POPFEST.

O primeiro trata-se de uma feira de imóveis e o segundo uma festa voltada as famílias de Araucária e região. Ambas as ações são fruto do compromisso que O Popular tem com a nossa cidade. Compromisso esse que vai muito além de simplesmente noticiar o que acontece por essas bandas e sim de ser também o palco das diversas manifestações negociais e de entretenimento promovidas por agentes locais.

A POPLAR, por exemplo, é a versão moderna dos classificados de imóveis que por muitos anos foi um caderno pra lá de importante nos jornais impressos. E nessa versão moderna, os classificados ganham vida, tornando-se uma ferramenta de promoção do mercado imobiliário, colocando eventuais compradores cara a cara com construtoras e incorpora doras. E nessa mesa, temos também a presença de uma figura indispensável para que as negociações aconteçam, que é a Caixa, a maior financeira de crédito habitacional do país.

Já a POPFEST é a materialização de um sonho d’O Popular, que é ser também o responsável pela montagem de um imenso palco para a cultura local. E nessa empreitada, de novo, é como se déssemos vida ao caderno cultural de nossas versões impressa e digital. E para que isso aconteça precisa mos da consolidada parceria que temos com os artistas de Araucária, que diuturnamente procuram nossa redação para divulgar o seu trabalho.

Aqui, porém, essa mão se inverte e quem os procuram somos nós.

Estamos muito felizes em poder realizar ambos os eventos e para que essa felicidade seja completa esperamos agora que as famílias de Araucária e região prestigiem tanto a POPLAR quanto a POPFEST. Sejam todos bem-vindos!