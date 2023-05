Editorial: O comércio pulsa!

Nesta edição O Popular traz duas matérias que mostram a vitalidade do comércio araucariense. Uma é a confirmação de que o tão aguardando shopping de Araucária terá sim salas de cinema. A segunda é que a cidade está prestes a ganhar o seu primeiro street mall.

Ambas as notícias, corroboradas com aquilo que nossos olhos notam ao caminhar por Araucária, são a prova cabal de que o comércio é incansável e naturalmente um sobrevivente as diversas crises, seja ela econômica ou social, pelas quais nosso país sazonalmente enfrenta.

Um passear por Araucária mostra que todos os dias temos novas salas comerciais sendo abertas e os mais diversos tipos de comércio pipocando aqui e ali. Obviamente, como nem tudo são flores, vemos também comércios fechando suas portas, mas isso – com todo o respeito aos empreendedores que não obtiveram êxito – faz parte da natureza do negócio.

De forma geral – reparem só – o comércio araucariense tem evoluído. Para cada porta que se fecha outras duas, três se abrem. Franquias das mais diversas possíveis chegam a nossa cidade. Algumas capitaneadas por moradores locais que aqui resolveram – além de viver – investir, mas também outras tantas lideradas por gente que nunca havia pisado na terra dos gloriosos tinguis, mas que enxergou aqui um ambiente propício para fazer seu negócio prosperar.

E a prosperidade desses empreendedores também é prosperidade para nossos moradores, que ganham novas oportunidades de emprego, novas opções para comprar e – sempre – novas ideias para se inspirar.

E assim sempre será! Araucária nunca abandonará aqueles que nela acreditam. E devolverá sempre em dobro a confiança depositada. Podem ter certeza que assim será com o nosso shopping e com o nosso street mall.

O nosso comércio pulsa! Boa leitura!

Edição n. 1363