Editorial: Pequenas grandes apreensões

Nesta edição de O Popular trazemos uma importante matéria acerca dos resultados das forças de segurança municipal ao longo do primeiro semestre no que diz respeito a apreensão de drogas ilícitas dentro dos limites de Araucária.

Os números mostram que nunca antes na história deste município tantos entorpecentes foram apreendidos num intervalo tão curto de tempo. São mais de duas toneladas em seis meses.

Deste total de drogas tiradas do mercado, tivemos pelo menos três grandes apreensões dentro de Araucária. Esse duro golpe no tráfico mostra que o trabalho de inteligência dos órgãos de segurança vem sendo bem feito.

Embora as grandes apreensões acabem chamando muito a atenção, precisamos sempre lembrar que dentro do contexto local são as pequenas abordagens que fazem a diferença para a segurança pública municipal. E este trabalho também vem sendo muito bem feito pela nossa Polícia Militar e pela Guarda Municipal.

Cada abordagem feita pelos órgãos de segurança a, digamos assim, pequenos traficantes resulta num aumento da sensação de segurança das famílias araucarienses. Cada pedra tirada de circulação, cada grama de maconha ou cocaína que não vai ao corpo de um viciado pode significar uma mãe mais feliz, um pai que dorme um pouco mais tranquilo.

E precisamos deixar sempre isso muito claro porque, invariavelmente, vemos uma ou outra pessoa tentando fazer crer que as drogas não são um problema. São sim! O usuário é um problema de saúde pública. Mas o traficante não é. O traficante é um problema de segurança pública e assim precisa ser encarado. Não devemos relativizar o prejuízo que aquele pequeno traficante causa a coletividade.

Aquele sujeito que vende droga na esquina da sua casa, que você conhece desde pequeno, que para você pode ser um amigo é, na verdade, um inimigo de dezenas de famílias araucarienses. É um agente da criminalidade e precisa ter sua atuação neutralizada.

Por isso, nosso aplauso ao trabalho dos órgãos de segurança que resultou nas grandes apreensões de drogas. Da mesma forma, nossa salva de palmas ao trabalho da GM e da PM que diariamente fazem grandes pequenas apreensões de drogas, tirando das ruas aqueles traficantes que – aos poucos – matam centenas de jovens araucarienses.

Edição n. 1370