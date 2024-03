Editorial: Uma conquista de Araucária!

A confirmação pelo Governo Federal de que Araucária será sede um campi do Instituto Federal é, sem dúvida, uma daquelas notícias que salvam o mês! Aliás, em se tratando de um investimento em Educação, estamos diante de uma notícia que salva uma geração!

Precisamos todos comemorar a confirmação de que nossa cidade terá um Instituto Federal para chamar de seu. Ainda mais quando levamos em conta a vocação natural do município: essencialmente industrial.

A instalação de um campi do IF em Araucária combina tanto com a gente quanto queijo combina com goiabada, arroz com feijão e outras dobradinhas de sucesso por aí. Afinal, os institutos federais são voltados a educação superior, básica e profissional, especializada na oferta gratuita de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades e níveis de ensino.

Recentemente, inclusive, numa conversa com empresários que atuam em nossa cidade industrial a grande reclamação era a de que nos falta mão de obra qualificada. Mesma reclamação acontece quando estamos em períodos de paradas de manutenção nas várias grandes empresas de nosso pool de indústrias. Tentamos ficar com as vagas apelando para leis juridicamente frágeis quando – na real – o que precisávamos mesmo era ter profissionais qualificados residindo aqui em nossa cidade.

A instalação de uma unidade do IF em Araucária também tende a fazer com que evoluamos enquanto sociedade. Isto porque – é fato – cidades que possuem instituições de ensino que estimulam a ciência e a tecnologia desenvolvem também a nossa capacidade de pensar grande! E quando pensamos grande todos ganhamos.

É preciso ressaltar também que o convênio que deve ser firmado entre o Município e a União para que o Instituto Federal ocupe as instalações do antigo Colégio Técnico Industrial (CTI) é mais uma conquista histórica para a coletividade araucariense, que verá finalmente aquele espaço sendo utilizado para o seu fim inicial. Sim, porque originalmente o CTI era para ter sido um amplo espaço gratuito de qualificação profissional para os araucarienses. Mas isso nunca se efetivou. E não se efetivou porque interesses e conchavos nada republicanos arrancaram esse direito da nossa população entregando-o a particulares sabe-se lá “a troco do quê!” Indispensável pontuar ainda que o CTI só voltou as mãos do Município graças ao ímpeto do prefeito Hissam Hussein Dehaini em devolver a nossa população o que dela foi tirado ao longo de décadas. A cruzada que parecia ser por um terreno e um imóvel já não muito moderno se tornou agora o alicerce de um sonho realizado! Termos um campi do IFPR!

Que continuemos vigilantes e focados para que nossos estudantes possam usufruir deste espaço o quanto antes!

Edição n.º 1406