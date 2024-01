Eleição da associação de moradores dos jardins Israelense e Arco Íris será no dia 28 de janeiro

Duas chapas vão disputar a eleição na associação de moradores dos jardins Israelense e Arco Íris, que acontece no próximo dia 28 de janeiro. A chapa 1 é encabeçada por Ariadne Cristine de Góis Alves (Cris) e a chapa 2 por Adriane Goreti Gonsalves, que concorre à reeleição da entidade. A votação será das 8h às 16h, na Igreja Pentecostal Templo do Deus de Israel (Templo Azul), localizada na Rua Arapongas, 45.

O processo será coordenado pela União das Associações de Moradores de Araucária (Unamar), com apoio de fiscais representantes das duas chapas. Para votar os moradores devem apresentar um documento com foto. “Esta é a última eleição de entidades filiadas à Unamar que consta na programação, porém orientamos as entidades que estão sem diretoria para que se organizem dentro de suas comunidades, caso queiram escolher seus representantes”, disse Luiz Kaill, presidente da Unamar.

Edição n.º 1397