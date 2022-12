E na última sexta-feira, 2 de dezembro, os vereadores se reuniram em sessão especial para escolha de sua nova mesa diretora. Não houve surpresas com relação ao nome escolhido para presidir a Casa. Venceu Ben Hur Custódio de Oliveira (Cidadania), que recebeu todos os onze votos possíveis. Com isso, ele assume o comando do Poder Legislativo agora em 1º de janeiro e fica no posto até o final desta legislatura.