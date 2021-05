Eliezer Cordeiro, coordenador do Espaço do Empreendedor de Araucária, morre vítima de Covid-19.

Eliezer Cordeiro, 34 anos, diretor do Espaço do Empreendedor da Prefeitura de Araucária, não resistiu ao agravamento de um quadro de Covid-19 e faleceu neste domingo, 16 de maio.

Servidor concursado da Prefeitura desde o ano de 2011, Eliezer passou a gerenciar o Espaço do Empreendedor quando o prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) assumiu o comando do Município, em 2017.

Funcionário dedicado, era considerado por amigos e colegas um entusiasta daqueles que querem empreender. Ao longo dos últimos quase cinco anos foi incansável na formatação do Avança Araucária e nas diversas parcerias desenvolvidas pela Prefeitura e o Sebrae para qualificar micro e pequenos empresários que atuam em Araucária. Foi também um dos idealizadores do Fundo Garantidor do Município e também ocupava a presidência da Comissão de Licitação de Bens e Serviços do Município.

Desde março do ano passado, quando a situação pandêmica no país foi decretada, Eliezer se desdobrou na busca de alternativas e oferecimento de suporte para as empresas afetadas pela crise. Figura diária no Espaço Cidadão da Prefeitura, onde estava localizado o Espaço do Empreendedor, ele era visto executando as mais diversas atividades, desde as mais simples como entrega de senha e organização de filas até as mais complexas, como análise de solicitações de financiamentos.

Eliezer estava internado desde o dia 8 de maio no Hospital do Rocio, em Campo Largo. Dias antes havia sido diagnosticado com Covid-19 e rapidamente teve seu quadro de saúde agravado, com acentuado comprometimento da capacidade pulmonar, que se tornou irreversível neste final de semana. Eliezer será velado e sepultado em Campo Largo na manhã desta segunda-feira (17). Ele deixa esposa e duas filhas, uma de 9 e outra de 5 anos.

A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária (Aciaa) lamentou o falecimento de Eliezer com a seguinte nota: “É com profunda tristeza e consternação que a ACIAA comunica o falecimento de Eliezer Cordeiro, Diretor de Desenvolvimento Econômico no Espaço Empreendedor da Prefeitura de Araucária. Lamentamos a perda irreparável de um grande amigo e incentivador do associativismo. Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos”.

O secretário de Governo, Genildo Carvalho, em nome do prefeito Hissam e da Prefeitura de Araucária também manifestou seu pesar pelo falecimento de Eliezer. “Funcionário exemplar, Eliezer era a definição literal de servidor público. Trabalhava para servir ao público. Todos os dias se empenhava de corpo e alma para prestar o melhor serviço possível, seja na execução ou planejamento das ações do Espaço do Empreendedor. É uma perda irreparável para o serviço público de Araucária e para todos nós que convivíamos com ele diariamente. Em nome da Prefeitura e do prefeito Hissam, desejamos força à família e amigos neste momento difícil”, escreveu.