Elizel Dutra: Coluna do Pescador

Outono começou! E é nesta estação do ano que a maré fica mais tranquila, favorecendo os pescadores. Para quem pensa em visitar a praia e pescar um pouco, as espécies de peixes que estão em alta no momento são a olho de cão, também conhecida como “vermelho”, corvina, sororoca, prejereba, cavala, bicuda, roncador e bebeca. Mas, atenção! Também existem os peixes que estão com a pesca proibida até o mês de maio, chamados pelos pescadores de “peixes indefesos”. São eles: camarão, sardinha, bagre branco e cação, o último tendo a pesca proibida definitivamente.

Muitos sabem que as fases da lua influenciam bastante na hora da pesca, e dos dias 06/04 a 12/04 teremos a lua cheia, ótima para pesca em água doce. A lua cheia é onde os peixes ficam mais presentes, pois é a época que costumam caçar mais, e devido a isso, essa lua é considerada a melhor para a pesca. Já quem prefere pescar em baías, os quartos de lua são excelentes.

Para os amantes de pesca em água doce, os peixes que estão em alta são a carpa, bagre, lambari, mandi, peixe rei e o pintado de água doce.

