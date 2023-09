Eliziel Dutra: Coluna do Pescador

Nos últimos dias a notícia que está dando o que falar é sobre o tempo. Um exemplo foi nessa semana, que teve sol, frio e chuva, uma verdadeira confusão climática. Então, não se esqueça de verificar os sites meteorológicos, antes de embarcar em uma pescaria.

Estamos na esperança de aparecer um solzinho nesse final de semana, já que nessa sexta-feira (29/09), nascerá a lua cheia. Essa fase ficará até o dia 05 de outubro. E muitos sabem que a cheia é a melhor fase para pegar alguns peixes.

Falando nisso, você terá mais chances de pescar as seguintes espécies, que estão em alta: Anchova, Vermelho, Xaréu-Preto, Olho de Cão, Dourado-do-mar, Corvina, Bicuda, Roncador Amarelo, Sororoca, Papa Terra, Peixe Porco e Xerelete.

A Tilápia é o segundo peixe mais consumido do mundo. Seu tamanho pode chegar a 45 cm e pesar 2,5 kg, com algumas espécies chegando até mesmo a 6 kg. Além disso, apesar de ser um peixe de água doce, a Tilápia pode se adaptar na água salgada.

Sua coloração varia de verde-oliva, com alguns detalhes em vermelho, branco e cinza-escuro, ou até mesmo amarelo em todo o seu corpo.

Mas a Tilápia não é excelente apenas para a gastronomia. Já deve ser do seu conhecimento que a pele dessa espécie pode auxiliar no tratamento de queimaduras. Esse método foi desenvolvimento aqui no Brasil, mais especificamente na região do nordeste, e alcançou nível mundial.

Melhor viver pescando, do que morrer trabalhando. Bora pescar pra viver mais? Boa pescaria a todos!

Edição n.º 1382