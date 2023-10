Eliziel Dutra: Coluna do Pescador

O mês do Halloween começou, e coincidentemente, em outubro também teremos a temida sexta-feira 13. Que além de ser considerado o dia do azar, também será o último dia da lua minguante, que terá início no dia 06. Mas mesmo com toda essa superstição, não podemos deixar passar essa época de pescaria, não é mesmo? Já que a fase minguante é uma das melhores para pegar alguns peixes.

É importante deixar claro que não podemos pegar a Sardinha, o Cação e o Bagre Branco, já que essas espécies são proibidas para pesca.

Lembrando também que, nas últimas semanas, devido ao tempo instável, a pescaria ficou cancelada, já que o mar estava bastante perigoso. Então, é essencial sempre pesquisar sobre o tempo antes de sair para uma pescaria.

O Salmão é um dos peixes que mais está presente na culinária brasileira, e até mesmo mundial. Seu tamanho varia muito de acordo com o local onde vive e de quanto tempo ficam nesse determinado ambiente, mas pode chegar na média de 110 cm. Entretanto, existem relatos que um peixe dessa espécie foi encontrado com o tamanho atingindo cerca de 160 cm. Seu peso reflete seu tamanho, mas a média é entre 3,6 a 5,4 kg.

Uma curiosidade é que sua cor avermelhada ocorre por causa da sua alimentação. Com isso, ela pode ser mais clara, chegando a um rosa, ou mais forte, indo para o vermelho. O corpo desse peixe é longo, mas sua cabeça é pequena, mas isso não tira a força dos seus dentes. Então, tome cuidado para não levar uma mordida quando for pegar um Salmão.

Melhor viver pescando, do que morrer trabalhando. Bora pescar pra viver mais? Boa pescaria a todos!

Edição n.º 1383