Eliziel Dutra: Coluna do Pescador

Apesar de muito calor, a chuva está muito presente nos últimos dias. Infelizmente, devido a isso, muitas pescarias estão sendo canceladas. Então fiquem em alerta, apesar da lua estar em uma boa fase para pegar alguns peixes em alto mar, deve-se ter cuidado com o clima.

A Lua crescente não é muito recomendada para pescas em rios, mas é boa em alto mar. Isso porque sua luminosidade ainda é fraca, fazendo que alguns peixes fi quem mais ativos.

Um peixe que não deve ser pego de forma alguma, é o Merlim-Branco, isso porque ele está ameaçado de extinção. Tanto o Merlim-Branco, quando o seu primo, o Merlim-Azul, que já falamos anteriormente, estão com o alerta de extinção.

As diferenças entre esses dois peixes são visíveis, isso porque o Merlim-Branco é menor que o Azul. O primeiro citado pode medir por volta de 2,8 metros e atingir 30 kg, enquanto o Merlim-Azul mede cerca de 4 metros e pesa até 94 kg. Outra diferença, é que o Branco possui nadadeiras arredondadas.

A coloração do Merlim menor é um azul-escuro ao longo do dorso e prateado na região do ventre. Além disso, ele possui poros que servem como escamas.

Melhor viver pescando, do que morrer trabalhando. Bora pescar pra viver mais? Boa pescaria a todos!

Edição n.º 1398