Eliziel Dutra: Coluna do Pescador

No dia 11/05 dissemos um ‘até logo’ para a lua cheia, e agora no dia 12/05 daremos as boas-vindas ao retorno da lua minguante, que permanecerá conosco até o dia 18/05. Assim como na cheia, na lua minguante os peixes estão mais ativos devido à grande claridade, pois é mais fácil para achar alimentos. E se estamos em dias de lua minguante, significa que temos quartos de lua, que sempre ocorre no 4° dia, ou seja, será no dia 15/05.

Lembrando que na semana passada tivemos uma mudança na listagem dos peixes em alta. Os definidos da vez são: Dourado-do-mar, Corvina, Bicuda, Roncador Amarelo, Sororoca, Papa Terra, Peixe Porco e Xerelete.

Se você decidiu ir pescar um Dourado-do-mar, é recomendado usar uma isca artificial ou uma sardinha inteira. Os demais peixes podem ser pegos também com isca artificial e sardinha, porém se a pesca for realizada com o último citado, precisará dividir a sardinha em 3 pedaços.

A isca artificial é muito indicada, devido a sua eficiência e praticidade. Principalmente pelo fato de o pescador não precisar ficar trocando de isca a todo momento, já que não é consumida pelo animal por ser um material sintético.

Para quem gosta de camarão, a boa notícia é que a pesca já está liberada. Os peixes que continuam proibidos são: Sardinha, Bagre Branco e o Cação.

Melhor viver pescando, do que morrer trabalhando. Bora pescar pra viver mais? Boa pescaria a todos!

Edição n. 1362