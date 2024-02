Eliziel Dutra: Coluna do Pescador

O feriado de Carnaval começará oficialmente no sábado, 10 de fevereiro e vai até a terça-feira, 13 de fevereiro. E para os pescadores que planejam sair em uma pescaria com amigos ou com a família, terá que remarcar para outra oportunidade.

Isso porque a lua nova estará presente nesses dias, e como é de conhecimento de muitas pessoas, essa fase não é a mais recomendada para pegar alguns peixes. A lua nova iniciará um dia antes do Carnaval, na sexta-feira, 09 de fevereiro, e finalizará na quinta-feira, 15 de fevereiro.

Os pescadores esportivos já devem ter ouvido falar do peixe Miraguaia. Esse peixe é muito conhecido por esse grupo de pessoas, já que é muito agressivo e agitado.

Mas se você não reconhecer o nome, não tem problema. O nome dessa espécie pode mudar conforme a região do país. Seu corpo é longo e achatado, seu tamanho pode atingir 1,5 metros e pesar até 51 kg. A coloração do Miraguaia é uma variação de cinza, marrom e preto. Ele também possui alguns pares de barbilhões pequenos pela região da mandíbula.

Algo muito importante sobre esse peixe, é que o Miraguaia sofre uma ameaça grande de extinção, onde existe a possibilidade de sua extinção completa. Além disso, é possível que não seja mais possível a recuperação da espécie naturalmente. Em algumas regiões do país, a pesca do Miraguaia é proibida por lei.

