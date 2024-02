Eliziel Dutra: Coluna do Pescador

O Carnaval acabou e as pessoas continuam com energia de sobra, e marcar uma pescaria com os amigos é um ótimo jeito de esgotar toda essa animação.

A lua crescente ficará presente do dia 16 até o dia 23 de fevereiro, apesar de ser uma fase regular para a pescaria em rios, os pescadores ainda podem ter sorte em pegar alguns peixes. Mas a lua crescente é boa para pesca em mares.

Com isso, os pescadores têm chances de pegar o Robalo, que é um peixe de água salgada. Ele também é muito conhecido por outros nomes, e pode ser encontrado em rios e baías.

O Robalo possui um corpo alongado com escamas. Sua coloração é acinzentada no dorso e branca na região do ventre. Além disso, o peixe possui uma lista preta que percorre todo o seu corpo. Seu tamanho varia conforme a sua espécie. Alguns podem atingir 1,2 metros e pesar até 25 kg, outros podem medir cerca de 50 centímetros e pesar até 5 kg.

A pesca do Robalo no Brasil é permitida, e isso é ótimo para a gastronomia, onde é muito apreciado.

Melhor viver pescando, do que morrer trabalhando. Bora pescar pra viver mais? Boa pescaria a todos!