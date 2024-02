Eliziel Dutra: Coluna do Pescador

Apesar de ser verão, o tempo chuvoso continua presente em várias regiões, não apenas do estado do Paraná, mas praticamente em toda a região sul do Brasil. Devido a isso, os pescadores deverão tomar o máximo de cuidados. Mesmo verificando com atenção a previsão do tempo, às vezes nem sempre está correta.

Porém, caso abrir um tempinho bom nos próximos dias, não perca tempo e corra marcar uma pescaria. Isso porque a fase da lua que estará presente, é a cheia. Ela aparecerá no dia 24 de fevereiro, e irá embora apenas no próximo mês, mais especificamente, no dia 02 de março.

Para quem já acompanha a Coluna do Pescador, ou para quem já pratica a pescaria, deve saber que essa fase é a melhor para pegar alguns peixes. Mas para as pessoas que entraram nessa vida agitada há pouco tempo, essa lua é a melhor porque nessa época a luminosidade fica maior e os peixes ficam mais na superfície.

Agora mudando o assunto para os peixes, a espécie que falaremos nesta edição, é o peixe Ubarana, também muito conhecido internacionalmente como Ladyfish.

Essa espécie é muita famosa na pescaria esportiva, principalmente devido aos seus saltos e sua velocidade ao nadar. A sua carne é considerada de segunda categoria, devido à quantidade de espinhos que possui.

Seu corpo é alongado e esquio, com o tamanho atingindo 1 metro e seu peso chegando por volta de 8 kg. Um detalhe importante sobre isso, é que as fêmeas são maiores que os machos, podendo ser entre 2 a 5 centímetros maiores.

O Ubarana possui escamas pequenas de coloração prateada, com alguns detalhes amarelados em regiões específicas, mais comum na parte superior. Além disso, essa espécie também possui algumas listas pretas ao longo de seu corpo.

Edição n.º 1403