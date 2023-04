Eliziel Dutra: Coluna do Pescador

Se inicia oficialmente a fase da lua nova, onde os peixes não ficam muito ativos, devido à pouca luminosidade lunar. Essa fase começa no dia 20/04 e irá até o dia 26/04. Mas não perca as esperanças, nos dias 23, 24 e 25/04 a lua estará ótima para a pesca do Peixe Espada na baía, muito recomendada para os pescadores iniciantes.

Como falamos na semana passada, o Peixe Espada entrou na lista dos peixes que estão em alta. E entrou antecipadamente, já que sua pesca é mais comum nos meses de junho, julho e agosto. Outros peixes em alta são o Olho de cão, também conhecido como “Vermelho”, Corvina, Sororoca, Prejereba, Cavala, Bicuda, Roncador, ou como muitos chamam de “Castanha”, e Bebeca.

Para pescar o Espada, você precisará de alguns materiais específicos: bóia luminosa, starlight, engate rápido, girador e garatéias média e grande. Esses materiais também são vendidos em kits, e podem ser encontrados no aviário de sua preferência.

Lembrando que os peixes indefesos até o mês de maio são: Camarão, Sardinha, Bagre Branco e Cação. Os peixes que estão em alta em água doce são: Carpa, Bagre, Lambari, Mandi, Peixe Rei e o Pintado de Água Doce.

Edição n. 1359