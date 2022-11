Em 2002, Lula conseguiu quase 75% dos votos em Araucária. Em 2022 obteve 45%

Eleito presidente do Brasil no último domingo, 30 de outubro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve em Araucária, percentualmente, a menor votação entre todas as três vezes em que foi candidato e se elegeu.

Levantamento feito pelo estudante João Vitor Bachini de Oliveira, com dados disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra que Lula conquistou em Araucária neste segundo turno 45,01% dos votos válidos. Há vinte anos, em 2002, ele havia conquistado 74,55% do eleitorado araucariense. Naquela oportunidade, ele disputou o segundo turno com José Serra (PSDB), que ficou com apenas 25,45% dos votos válidos.



Quatro anos depois, em 2006, Lula foi reeleito presidente, obtendo em Araucária 66,58% dos votos válidos. O segundo colocado naquela oportunidade foi Geraldo Alckmin (PSDB), com 33,42%. Alckmin, aliás, que é hoje o companheiro de chapa do petista.



O levantamento feito por João Vitor apresenta ainda o desempenho entre os candidatos que disputaram o segundo turno nas eleições de 2010, 2014 e 2018. Em 2010, a então candidata Dilma Rousseff (PT) obteve em Araucária 63,35% dos votos válidos. Naquela ocasião seu adversário era José Serra (PSDB), que ficou com 36,65%. Já em 2014, embora reeleita, Dilma perdeu por estas bandas. A petista ficou com 45,72% contra 54,28% de Aécio Neves (PSDB). Já em 2018, Jair Bolsonaro (PSL) conquistou 65,23% dos votos válidos contra 34,77% de Fernando Haddad (PT).



Nos mapas abaixo a gente mostra como foi a disputa bairro a bairro em Araucária. O PT sempre esteve no segundo turno desde as eleições de 2002. Do lado oposto estiveram candidatos do PSDB. Isto até 2018, quando o postulante tucano na batalha foi substituído por Bolsonaro. O mesmo aconteceu agora em 2022.