Em cerimônia na Unifacer, Araucária forma 25 agentes de saúde em técnicos de enfermagem

O Governo do Estado, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, qualificou 25 agentes comunitários de saúde (ACS) de Araucária como técnicos em enfermagem. A formatura aconteceu na noite desta sexta-feira (16/12), no anfiteatro da Unifacear e reuniu um público expressivo, composto por professores, alunas e seus familiares.







A técnica de enfermagem e coordenadora dos agentes comunitários de Araucária, Luciana Miguel, disse que o curso iniciou em setembro de 2018, com duração de três anos, mas as aulas precisaram ser interrompidas durante um ano por conta da pandemia, e só agora foram concluídas. A docente referência do município foi a Enfermeira Benedita Almeida dos Santos.

Foto: Divulgação.

Os ACS’s realizaram a parte teórica no período noturno e os estágios no período diurno, nos equipamentos de saúde do município (UPA, HMA, UBS/UBSF, Vigilância Epidemiológica). De acordo com Luciana Miguel, técnica de enfermagem e coordenadora dos agentes comunitários de Araucária, os estágios foram realizados em horário de expediente, porém as agentes foram liberadas para participar, sem a necessidade de compensar horas. “Além disso, a SMSA contribuiu também com transporte, isentando o pagamento de ônibus no período noturno, no deslocamento de casa para a escola, onde aconteciam as aulas teóricas.

“Para o município, a formação das ACS’s é um ganho imenso, pois com esses profissionais capacitados, o olhar deles para o atendimento ao usuário será melhor, contribuindo com o trabalho na equipe de saúde”, comentou Luciana.

O curso técnico em enfermagem foi ministrado de acordo com o edital n.º04/2018, da Secretaria de Estado da Saúde. O diploma será emitido pelo Centro Formador de Recursos Humanos Caetano Munhoz da Rocha.