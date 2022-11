Em comemoração ao Dia do Dentista, Sorridents Araucária conta um pouco sobre a luta diária na área

A higiene bucal possui uma importância além do convencional. Às vezes, através de sintomas de uma simples dor de dente, é possível descobrir, após exame clínico, um processo inflamatório ou infeccioso grande na região. Na maioria das vezes, o episódio poderia ter sido evitado com um maior cuidado, além de visitas frequentes ao consultório odontológico. Um problema que se inicia pequeno, torna-se um problema maior, como por exemplo, a perda de um dente.

Não basta somente o hábito, mas a qualidade do profissional em questão. É sempre muito importante procurar alguma clínica odontológica de confiança e que possa atender todas as necessidades do paciente. Por esse motivo, a Sorridents conta com profissionais especialistas e toda a tecnologia necessária para um atendimento personalizado e de qualidade.

A rede de clínicas mais premiada da América Latina nasceu com o objetivo de trazer a todos o direito fundamental de sorrir. Lá, você encontra profissionais especializados que vão saber tratar do seu problema, seja clínico ou estético, melhorando a sua qualidade de vida.

Sobre a data

O dia do dentista no Brasil é comemorado no dia 25 de outubro. Essa data foi escolhida porque em 25 de outubro de 1884 foi assinado o primeiro decreto (decreto 9.311) que criou os primeiros cursos de Graduação em Odontologia nos estados da Bahia e do Rio de Janeiro.

Serviço

A Sorridents está localizada na Rua Coronel João Antônio Xavier, 783 – Centro, e você pode entrar em contato telefone (41) 3642-3405. Você também pode acompanhar o trabalho da clínica pelo Instagram (@sorridentsaraucariacentro).