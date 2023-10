Em defesa da dona, cão ataca metido a machão que tentou agredir a esposa

Após tentar agredir a própria esposa, um homem foi atacado pelo cachorro da família na Rua Água Espraiada, no bairro Capela Velha. A ocorrência aconteceu no último domingo (15/10), por volta de 15h30.

A Guarda Municipal de Araucária foi acionada, e no local encontrou a vítima com vários hematomas no rosto. De acordo com o relato da moça, ela teria entrado em uma discussão com o marido, que consequentemente, a agrediu com um soco no rosto. Mas isso não teria ficado empune, já que o cachorro da família teria atacado o homem com uma mordida no braço, em defesa da mulher. Nisso, o sujeito ficou ainda mais agressivo, e a ameaçou de morte.

Os policiais abordaram o agressor, e diante de todo o ocorrido, ele recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.