Em final disputadíssima, Projeto Vencer é o campeão da II Copa Tião Calado

Em uma final digna de grandes campeonatos, o Projeto Vencer conquistou o título de campeão da II Copa Tião Calado, após uma decisão nos pênaltis de 4X3, contra a forte equipe do Grêmio Araucariense. No tempo regular o jogo acabou empatado em 3×3, mostrando o equilíbrio entre os dois finalistas. Já na disputa do 3º lugar o Instituto Everest ganhou por W.O. isso porque o adversário América não respeitou o horário de início da partida, sendo assim, não conseguiu entrar em campo. O jogo da final aconteceu no domingo (18/06), no Estádio Pedro Nolasco Pizatto, com presença maciça dos torcedores.

“Estamos muito felizes com o título, no total fizemos 4 partidas na primeira fase, onde ganhamos 2 e perdemos 2, nos classificando em terceiro lugar. Ganhamos do Firenze por 2×1 nas quartas de final e ganhamos do Everest por 3×2 na semifinal. Fizemos a final contra a equipe do Grêmio e foi um jogo bem difícil. Estávamos perdendo de 3×0 até os 20 minutos do segundo tempo, daí fomos pra cima e conseguimos o empate, depois vencemos nos pênaltis por 4×3“, disse o dirigente Jamil.

O artilheiro da competição foi o jogador Diego Hallas, do Projeto Vencer e o goleiro menos vazado foi o Jefferson Depetriz, do Grêmio Araucariense. “Foi um campeonato muito disputado, com equipes qualificadas. Os dois times que disputaram a final tiveram dificuldades no decorrer da competição, mas chegaram com méritos. Agradecemos a todos os clubes pela participação, aos atletas pela dedicação em campo e aos torcedores que se fizeram presentes em todos os jogos”, disse o desportista Luizinho, organizador da Copa.

Grêmio Araucariense batalhou pra chegar à final e acabou derrotado nos pênaltis.

